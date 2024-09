Mit dieser Elf will Rangnick Haaland stoppen

In wenigen Momenten stehen unsere ÖFB-Kicker für das Duell im Norden gegen Tormaschine Erling Haaland und Co. auf dem Platz.

Bevor es am Montag Abend (20.45 Uhr, ORF1) ins nächste Nations-League-Duell gegen Norwegen geht, können wir uns schon einmal darauf einstellen, welche elf unserer ÖFB-Helden uns bei Anpfiff auf dem Spielfeld erwartet.

So wird gespielt

Wieder zurück auf dem Platz dürfen wir Neo-Papa Philipp Lienhart begrüßen, der beim Auftakt gegen Slowenien wegen der Geburt seines Kindes fehlte. So plante Teamchef Ralf Rangnick dieses Mal in der Verteidigung:

© oe24

Wieder auf seinen Platz in der Stammelf zurückgekehrt, dürfen wir am Montag wieder eine Blitztor-Aktion durch Christoph Baumgartner erwarten. Der Leipzig-Star startete beim letzten ÖFB-Auftritt gegen Slowenien auf der Bank. Nicht in die Startaufstellung hat es allerdings ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic geschafft.