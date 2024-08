ÖFB-Kader gegen Slowenien und Norwegen im Detail

Der 24-Mann-Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele im Detail.

Unser Team trifft am 6. September (20.45 Uhr/live ORF 1) in Ljubljana gegen Slowenien und am 9. September (20.45 Uhr/live ORF 1) in Oslo gegen Norwegen.

Hier unser 24-Mann-Kader im Detail.

Torhüter:

12 Niklas Hedl – Rapid | 1 Länderspiel

13 Patrick Pentz – Bröndby IF | 10

1 Alexander Schlager – FC Salzburg | 15

Abwehr:

- Samson Baidoo – FC Salzburg | 1 | 0 Tore

4 Kevin Danso – RC Lens | 23 | 0

15 Philipp Lienhart – SC Freiburg | 24 | 1

16 Phillipp Mwene – Mainz 05 | 15 | 0

5 Stefan Posch – Bologna | 36 | 1

8 Alexander Prass – Hoffenheim | 9 | 0

14 Leopold Querfeld – Union Berlin | 3 | 0

2 Maximilian Wöber – Leeds United | 28 | 0

Mittelfeld:

19 Christoph Baumgartner – RB Leipzig | 42 | 16

10 Florian Grillitsch – Hoffenheim | 47 | 1

26 Marco Grüll – Werder | 5 | 0

20 Konrad Laimer – Bayern | 40 | 4

9 Marcel Sabitzer – Dortmund | 82 | 18

18 Romano Schmid – Werder | 15 | 1

22 Matthias Seidl – Rapid | 4 | 0

6 Nicolas Seiwald – RB Leipzig | 28 | 0

- Kevin Stöger – Mönchengladbach | 0

23 Patrick Wimmer – Wolfsburg | 15 | 1

Angriff:

- Junior Adamu – Freiburg | 6 | 0

7 Marko Arnautovic – Inter | 116 | 37

- Arnel Jakupovic – NK Maribor | 0

Auf Abruf:

Tobias Lawal – LASK | 0

Nicolas Kristof – SV Elversberg | 0

Flavius Daniliuc – US Salernitana | 3 | 0

Marco Friedl – SV Werder Bremen | 5 | 0

Stefan Lainer – Borussia Mönchengladbach | 39 | 2

Nikolas Veratschnig – 1. FSV Mainz 05 | 0

Thierno Ballo – WAC | 0

Muhammed Cham – Clermont Foot | 3 | 0

Mathias Honsak – 1. FC Heidenheim | 0

Dejan Ljubicic – 1. FC Köln | 9 | 1

Nikolas Sattlberger – KRC Genk | 0

Guido Burgstaller – SK Rapid | 26 | 2

Benedikt Pichler – Holstein Kiel | 0

Manprit Sarkaria – Sturm Graz | 1 | 0

Andreas Weimann – Blackburn Rovers | 25 | 2

Der 24-Mann-Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele im Detail.