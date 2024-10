5:1 – Österreich knallt Haaland weg

Marko Arnautovic mit seinem zehnten ÖFB-Doppelpack, sowie Philipp Lienhart, Stefan Posch und Michael Gregoritsch schießen Österreich zu einem 5:1-Kantersieg in der Nations League gegen Norwegen.

"Gemma Haaland schauen" - so lautete das Motto der 19.080 Fans in der Linzer Raiffeisen-Arena. Und der Superstar im Dress der Norweger (36 Spiele/34 Tore) lieferte sofort einen Beweis für seine extreme Torgefahr. 6. Minute: Nach einem Fehler in der ÖFB-Abwehr knallte Haaland den Ball an Goalie Pentz vorbei und traf zum Glück aus heimischer Sicht nur die Stange! Das erste Raunen unter den heimischen Schlachtenbummlern ging durch das Stadion.

1. Streich von Arnie

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick schickte im wohl vorentscheidenden Spiel um den Gruppensieg in der Nations League sein Team in einem 4-2-3-1-System auf den Rasen. Als Speerspitze fungierte in seinem 120. Länderspiel Marko Arnautovic. Und der Kapitän stellte mit seinem 38. Teamtreffer einmal mehr unter Beweis, warum er der beste Angreifer in der ÖFB-Auswahl ist. 8. Minute: Nach Vorarbeit von Baumgartner knallte Arnie das Leder unhaltbar für Goalie Nyland aufs Tor, der Ball sprang von der Latte hinter die Torlinie - 1:0 für Österreich!

Sabitzer spielt nach Zweikampf mit Turban

In dieser Tonart ging es auch weiter. Bei einem Schuss von Baumgartner (22.) hatten die Fans erneut den Torjubel auf den Lippen. Allerdings behielt Nyland dieses Mal die Oberhand. Marcel Sabitzer spielte zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem Turban. Der Dortmund-Legionär verletzte sich bei einem Zweikampf am Kopf, konnte aber weiterspielen.

Spielverderber Sörloth trifft zum Ausgleich

Kopfschmerzen bereitete Rangnick in der Pause wohl die Aktion aus der 39. Minute. Eine harmlose Freistoß-Flanke landete am Kopf von Alexander Sörloth. Der Norweger nickte den Ball aus kurzer Distanz am bis dahin fehlerlosen Pentz ins Tor ein - 1:1! Mit diesem Pausenstand ging es auch in die Kabinen.

Strom-Ausfall, dann fallen die Tore

Kuriose Szenen nach dem Wiederanpfiff: Für wenige Augenblicke ging das Licht in der Arena aus. Dann war Christoph Baumgartner hellwach und provozierte ein Elfmeter-Foul von Hanche-Olsen. Den fälligen Strafstoß verwertete natürlich Arnautovic - 2:1 für Österreich (49.), sein 39. Team-Treffer! Nur neun Minuten später jubelten unsere Stars über das nächste Tor. 58. Minute: Nach einem Schmid-Eckball schraubte sich Philipp Lienhart in die Höhe. Der Freiburg-Legionär platzierte den Kopfball perfekt ins lange Eck zum 3:1 für Österreich!

Zwei Sabitzer-Vorlagen

Damit war der Widerstand der Norweger endgültig gebrochen. Nach einer Musterflanke von Sabitzer erhöhte Stefan Posch mit seinem 2. Teamtreffer zum 4:1 (62.). Und Haaland? Dem Superstar stand die Wut über die Klatsche ins Gesicht geschrieben! Doch es kam noch dicker: Nach einer weiteren Sabitzer-Vorlage traf der eingewechselte Michael Gregoritsch zum 5:1 (71.).

Österreich voll im Rennen um Platz 1

Durch den Kantersieg mischt Österreich jetzt wieder voll um den Gruppensieg in der Nations-League-Tabelle B3 mit. Zwei Spieltage vor dem Schluss liegen Norwegen, Slowenien und Österreich mit 7 Punkten auf Platz 1. Das nächste Spiel steigt am 14. November auswärts gegen den Tabellen-Letzten Kasachstan. Am finalen Spieltag gastiert dann Slowenien (17.11.) in Wien.