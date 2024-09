Eiskalte 1:2 – Pleite für Team in Norwegen

Österreich musste sich im zweiten Duell der Nations League gegen Norwegen mit 1:2 geschlagen geben.

Die nordischen Götter waren dem ÖFB-Team im Auswärtsspiel gegen Norwegen nicht wohlgesonnen. Nach dem Remis im Nations-League-Auftakt gegen Slowenien am Freitag (1:1) sollte es auch im zweiten Duell nicht für einen Sieg reichen - es setzte eine 2:1-Niederlage.

Solbakken weiter unter Druck

Das Ullevaal Stadion in Oslo. Jener Ort, an dem Tormaschine Erling Haaland und seine Wikinger den Druck, der seit geraumer Zeit auf ihrem angezählten Teamchef Stale Solbakken lastet, etwas verringern konnten. Seit der EURO 2000 in den Niederlanden und Belgien nahmen die Skandinavier an keinem großen Turnier teil. Dass im Nations-League-Auftakt gegen Außenseiter Kasachstan nur ein 0:0 gelang, machte die Situation für Solbakken, der seit Dezember 2020 im Amt ist, nicht besser. Der Sieg gegen die Österreicher kam wie gerufen.

Tor-Glück für Hausherren nach nur neun Minuten

Dabei kamen die Gastgeber deutlich besser ins Spiel, machten der Abwehrreihe rund um Philipp Mwene von Beginn an ordentlich Druck. So sollten die Norweger schon in der 9. Minute für ihren Kampfgeist belohnt werden. Super-Stürmer Alexander Sörloth bahnte sich seinen Weg durch die österreichische Spielfeldhälfte, legte den Ball im Strafraum auf Felix Myhre auf. Der zielte ins rechte Eck, vorbei an Goalie Patrick Pentz, stellte auf 1:0 um.

Eiskalter Konter durch Sabitzer

Früher Rückschlag für die Österreicher! Die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick hatte nach dem frühen Gegentreffer Probleme am Ball zu bleiben. Offensiv fehlte es Christoph Baumgartner und Co. an gefährlichen Aktionen, dazu kamen noch die Schwierigkeiten die Abwehr-Profi Alexander Prass auf seiner linken Seite hatte.

Dann war es aber so weit: Im Eisregen von Oslo glich BVB-Superstar Marcel Sabitzer mit einer eiskalten Flanke aus (37.). Das bedeutete eine komplette Wendung des Spiels. Der Strafraum der Norweger wurde zur heißen Zone, in der sich bis zur Pause der Großteil des Geschehens abspielte. Mit dem Spielstand von 1:1 ging es in die Kabine. Superstar Haaland, der vor Beginn der Partie als größter Gefahrenherd der Gegner zählte, blieb in der ersten Halbzeit überraschend unauffällig.

Haaland sorgt für Führung

Kaum aus der Kabine zurückgekehrt versuchte sich Sabitzer am 2:0 (46.), brachte mit seinem Weitschuss Norwegen-Goalie Örjan Nyland ins Schwitzen. Die Norweger kamen nach der Pause wieder deutlich besser ins Spiel, hatten durch Leipzig-Legionär Antonio Nusa in der 72. Minute eine vielversprechende Chance auf die Führung.

Dann kam der Moment, vor dem sich die ÖFB-Kicker schon im Vorhinein gefürchtet hatten: Haaland kam an den Ball und versenkte ihn im Netz (80.). Es gab einen kurzen Hoffnungsschimmer, als eine mögliche Abseits-Position des 1,94-Meter-Hünen überprüft werden musste, doch es gab nur die bittere 2:1-Enttäuschung.

Auch eine gefährliche Last-Minute-Aktion durch Konrad Laimer konnte nicht in ein zweites Österreich-Tor verwandelt werden (90.). Die ÖFB-Burschen verließen den kalten Norden mit gesenkten Köpfen.

Die Daten zum Spiel

Liga B, Gruppe 3, 2. Runde: Norwegen - Österreich Endstand 2:1 (1:1). Oslo, Ullevaal Stadion, 23.171 Zuschauer, SR Dabanovic (MNE)

Tore: 1:0 (9.) Myhre

1:1 (37.) Sabitzer

2:1 (80.) Haaland

Norwegen: Nyland - Ryerson, Hanche-Olsen (28. Gundersen), Østigård, Møller Wolfe - Ødegaard (67. Thorstvedt), Berge, Berg (46. Thorsby), Myhre (46. Nusa) - Haaland, Sørloth (96. Langås)

Österreich: Pentz - Mwene (57. Querfeld), Posch, Lienhart, Prass - Seiwald, Sabitzer - Schmid (78. Arnautovic), Laimer - Baumgartner (68. Seidl), Wimmer (78. Stöger)

Gelbe Karten: keine bzw. Mwene