So will Rangnick Haalands Wikinger stoppen

Am Montag (20.45 Uhr, ORF1) ist das ÖFB-Team im Rahmen der Nations League in Norwegen zu Gast. Da heißt es für Marcel Sabitzer und Co. eines: Warm anziehen!

Auf unsere Nationalmannschaft wartet am Montag (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) im nächsten Nations-League-Duell unser schwierigster Gruppengegner: Norwegen! Mit Stars wie Erling Haaland und Martin Ödegard in den gegnerischen Reihen, gilt es in Oslos Ullevaal-Stadion für die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick die ersten drei Punkte zu holen.

Nur Remis zum Auftakt unserer Gruppe

"Diesmal haben wir einen Top-Platz und einen Gegner, der selbst spielerische Lösungen sucht", blieb Rangnick positiv, nachdem es im Auftakt "nur" ein 1:1 gegen Slowenien gegeben hatte. "Wir brauchen eine gute Balance aus kompaktem, aggressivem Spiel gegen den Ball, wobei wir möglichst wenig Bälle auf Haaland zulassen dürfen. Wir müssen aber auch immer unsere eigenen Momente haben."

Auch unserem Gegner gelang im Auftakt mit Kasachstan nur ein Remis - allerdings ein torloses.

Rangnick: "Haaland ist bester Stürmer der Welt."

Vor Manchester-City-Star Haaland hat Rangnick großen Respekt. "Wenn man sich seine Statistiken anschaut, braucht man nicht viel dazu zu sagen", so der 66-Jährige. "Bis vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, er und Mbappé sind die besten Stürmer auf der Welt. Aktuell glaube ich, Haaland ist der beste, was aber auch daran liegt, dass Kylian nicht in absoluter Topform ist."

Seiner Meinung nach habe der 1,94-Meter-Hüne "kaum Schwächen. Er ist für so einen großen Spieler extrem schnell und wendig und hat eine überragende Sprungkraft."

Erneute Ausfälle in Abwehr möglich

Auch BVB-Superstar Marcel Sabitzer warnte: "Haaland ist ein Ausnahmespieler, doch es ist immer gut, sich mit solchen Spielern zu messen. Wir müssen verhindern, dass er zu vielen Ballaktionen kommt." Der Dortmunder wird im Duell im Norden wohl wieder auf den linken Flügel ausweichen. Denn Blitztor-Experte Christoph Baumgartner könnte wieder in die Startaufstellung zurückkehren.

So auch Philipp Lienhart, der wegen der Geburt seines Kindes gegen Slowenien fehlte. Mit den angeschlagenen Maximilian Wöber und Philipp Mwene könnte es erneut Rückschläge in der Abwehr geben.

Österreich im direkten Duell erfolgreicher

Zumindest die Statistik im direkten Duell spricht für das ÖFB-Team. In zwölf Spielen gab es acht Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen in rot-weiß-rot. Schon in der Liga B der Nations League vor vier Jahren gab es ein Aufeinandertreffen. Beim 2:1 im Hinspiel in Oslo trafen sowohl Michael Gregoritsch, der zurzeit an einem Muskelfaserriss laboriert, als auch Sabitzer. Für die Norweger schoss Haaland den Anschlusstreffer - sein erstes Länderspieltor überhaupt!

Im Rückspiel in Wien gelang den Kickern aus dem Norden ein 1:1, obwohl man wegen der Corona-Quarantäne nur mit einer Not-Elf antreten konnte. Unsere ÖFB-Helden durften so Gruppensieg und Aufstieg in die Liga A bejubeln.

Mögliche Auftstellungen

Norwegen: Nyland (FC Sevilla/55 Länderspiele) - Ryerson (Borussia Dortmund/25/0 Tore), Østigård (Stade Rennes/24/1), Hanche-Olsen (1. FSV Mainz 05/18/0), Pedersen (TC Torino/23/0) - Ødegaard (Arsenal/60/3), Berge (Fulham/47/1), Thorsby (Genoa/19/0) - Sørloth (Atletico Madrid/54/18), Haaland (Manchester City/34/31), Nusa (RB Leipzig/8/1)

Österreich: Pentz (Bröndby/11) - Posch (Bologna/37/1), Lienhart (Freiburg/24/1), Wöber (Leeds/29/0), Prass (Hoffenheim/10/0) - Seiwald (Leipzig/29/0), Laimer (Bayern München/41/5) - Schmid (Werder Bremen/16/1), Baumgartner (Leipzig/43/16), Sabitzer (Dortmund/83/18) - Arnautovic (Inter Mailand/117/37)