Nach der EURO: Kapitäns -Richtlinie jetzt auch in Österreich

Die bereits bei der EURO angewandte Kapitäns- Richtlinie findet nun auch in Österreich anklang und wird in der rot-weiß-roten Bundesliga Durchgesetzt.

Revolution in der heimischen Bundesliga! Ab der kommenden Saison (Startschuss: 2. August) wird auch in Österreich eine neue Regel eingeführt, die bereits bei der EURO 2024 in Deutschland anfangs für Furore sorgte, sich dann aber bestens bewährt hatte: Die Kapitäns-Richtlinie! Das bedeutet: Nur mehr die Mannschaftskapitäne dürfen bei wichtigen Entscheidungen direkt mit den Schiedsrichtern kommunizieren. Diese Neuerung verkündete der ÖFB am Donnerstag.

„Die Erfahrungen bei der EURO haben gezeigt, dass die neue Vorgangsweise absolut Sinn macht und zu einem respektvolleren Umgang zwischen dem Schiedsrichter und den Akteuren führt“, äußerte sich Christian Ebenbauer, Vorstandsvorsitzender der Bundesliga, positiv zur Neuerung. Derselben Ansicht ist auch Ali Hofmann, Leiter des ÖFB-Schiedsrichterwesens, der betonte, dass die Einführung der Kapitäns-Richtlinie während der Europameisterschaft vor allem zu mehr Spielfluss geführt und die effektive Netto-Spielzeit erhöht hat.

Neue Regel feiert bei ÖFB-Cup Premiere

In den bevorstehenden Testspielen haben die Bundesligisten noch die letzte Gelegenheit, sich auszutoben und letzte Diskussionen mit den Unparteiischen zu führen. So trifft Rekordmeister Rapid morgen (17.30 Uhr/ORF1) auf Serie-A-Klub AC Milan, Vizemeister Salzburg testet unter Ausschluss der Öffentlichkeit noch einmal gegen den englischen Championship-Verein Sheffield United und die Veilchen empfangen heute (19 Uhr) FC Porto in der Generali Arena. Demnach markieren diese Spiele nicht nur das Ende der Vorbereitung, sondern auch den Start der neuen Kapitäns-Regelung, die ihre Premiere im ÖFB-Cup (ab 26. 7) feiern wird.

