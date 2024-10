Darum ist Österreich nicht auf Platz 1

Mit sieben Punkten und dem besten Torverhältnis liegt Österreich dennoch nicht auf Platz 1 in der Nations League. Grund ist eine UEFA-Regel.

Drei Nationen liegen in der ÖFB-Gruppe B3 aktuell auf Kurs Richtung Gruppensieg. Neben Norwegen und Slowenien hält auch Österreich nach vier Spieltagen bei sieben Punkten. Doch warum lacht die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick trotz des besten Torverhältnisses (11:4) nicht von der Tabellen-Spitze.

Im Dreier-Vergleich liegt Norwegen vorne

Der Grund ist eine UEFA-Regel die besagt, dass bei einem Punktegleichstand die direkten Duelle der betreffenden Mannschaften herangezogen werden. Und hier hat Norwegen noch die Nase vorn. Grund: Haaland & Co. besiegten Slowenien mit 3:0, während das ÖFB-Team gegen die Balkan-Kicker nur ein 1:1 holte.

Direktes Duell in Oslo, ÖFB gastiert in Kasachstan

Doch schon am nächsten Spieltag kann sich das Blatt zugunsten von Österreich wenden. Grund: Norwegen und Slowenien krachen im direkten Duell aufeinander, während Österreich in Kasachstan gastiert. Gegen den Tabellenletzten feierte die ÖFB-Auswahl in Linz einen klaren 4:0-Sieg. Teamchef Ralf Rangnick über die Ausgangslage: "Wir haben es selbst in der Hand".