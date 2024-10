Gregoritsch ist unser "Linz-Experte"

ÖFB-Star Michael Gregoritsch ist in der Linzer Raiffeisen Arena bislang besonders treffsicher gewesen.

Rechtzeitig für das Nations-League-Heimdoppel gegen Kasachstan und Norwegen (Donnerstag und Sonntag, jeweils 20.45 Uhr, live ORF1) in Linz hat Stürmer-Joker Michael Gregoritsch seinen Weg zurück in den ÖFB-Kader gefunden. Der 30-Jährige, den zuletzt ein Muskelfaserriss zu einem Monat Auszeit zwang, ist ein Spezialist für Tore in der Linzer Raiffeisen Arena, wie er bereits im Vorjahr beweisen konnte.

Gregoritsch traf schon dreimal in Linz

16 Tore in 59 Partien mit Österreichs Nationalteam kann der Freiburg-Profi mittlerweile verzeichnen. Dabei stand "Gregerl" insgesamt dreimal im rot-weiß-roten Trikot auf dem Linzer Rasen - und sollte jedes Mal treffen. Sowohl während der EM-Qualifikation im März 2023 gegen Aserbaidschan (4:1) und Estland (2:1), als auch ein halbes Jahr später im Freundschaftsspiel mit Moldawien (1:1) schlug "Linz-Experte" Gregoritsch zu.

Nach Freiburg-Einsatz gibt es ÖFB-Comeback

Das ÖFB-Comeback steht nun nach seiner Verletzungspause in den Startlöchern. In Freiburg hat er diesen Schritt bereits hinter sich gebracht. Am 28. September wurde der Steirer bei der 0:3-Pleite gegen St. Pauli eingesetzt. Am vergangenen Bundesliga-Wochenende blieb es allerdings bei der Bank. "Ich werde behutsam herangeführt, was für mich als ungeduldiger Mensch ein wenig anstrengend ist, aber sicher der vernünftigere und nachhaltigere Weg", so Gregoritsch.