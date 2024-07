ÖFB-Länderspiel gegen Haaland bereits ausverkauft

Wenn Superstar Erling Haaland nach Linz kommt, ist eins garantiert: Volles Haus! So auch beim ersten Nations-League-Duell unsere EURO-Helden am 13. Oktober.

Das ÖFB-Team darf sich in seinen ersten beiden Heimspielen nach der EM auf eine großartige Kulisse freuen. Bereits 30 Minuten nach Verkaufsstart war das Nations-League-Heimspiel in Linz gegen Norwegen laut ÖFB-Angaben restlos ausverkauft. Auch für die Partie drei Tage zuvor gegen Kasachstan (10.Oktober) herrscht große Nachfrage.

Raiffeisen Arena als Publikumsmagnet

Die Raiffeisen Arena in Linz fasst bei Länderspielen rund 16.500 Besucher. Diese Zahl wurde bereits im Vorjahr bei den ersten beiden Männer-Länderspielen im neuen Stadion in der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan (4:1) und Estland (2:1) erreicht.

Der Fahrplan des ÖFB-Teams

Die ÖFB-Auswahl unter der Leitung von Teamchef Ralf Rangnick startet Anfang September mit zwei Auswärtsspielen in die Liga B der Nations League: Am 6. September geht es gegen Slowenien und am 9. September gegen Norwegen. Den Abschluss der Gruppe 3 bildet das Heimspiel im Ernst-Happel-Stadion in Wien gegen Slowenien am 17. November. Tickets für dieses Match sind ab Samstag um 14.00 Uhr erhältlich.