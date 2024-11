× ÖFB-Stars proben Aufstand und planen Boykott

Wie oe24 bereits berichtete spitzt sich die Lage beim ÖFB weiter zu.

Kennen Sie Bernhard Neuhold? Den meisten Fußball-Fans wird dieser Name wohl nichts sagen. Doch der vor dem Abschied stehende ÖFB-Geschäftsführer könnte eine noch nie dagewesene Situation im Nationalteam herbeiführen. Grund: Die Spieler wehren sich gegen sein Aus und proben aktuell vor dem Abflug zum Kasachstan-Spiel in der Nations League (Do., 16 Uhr, live ORF1) nicht nur den Aufstand, sondern auch den Boykott.

Keine Sponsoren-Aufritte mehr?

Und so könnte dieser im Detail aussehen: Mit Ende des Jahres läuft ein Deal zwischen ÖFB und den Teamspielern aus, wonach Alaba & Co. sich für eine, gemessen an ihrem Marktwert kleine Summe, verpflichten für den Fußball-Bund Sponsoren-Termine zu erfüllen. Diese bringen dem ÖFB wichtige Einnahmen, die wiederum an die Landesverbände fließen, die Spieler erhalten ein besseres Kleingeld.

Neuhold soll Teammanager werden

© Gepa ×

Nun steht dieser Deal vor dem Aus. Der Schaden würde nicht nur das Image vom größten heimischen Sportverband beschädigen, auch die finanziellen Einbußen wären enorm. Daher plant man in der Chefetage nun eine österreichische Lösung rund um die berufliche Zukunft von Bernhard Neuhold. Er soll statt Geschäftsführer in Zukunft als Teammanager beim Nationalteam arbeiten. Damit will man die Spieler bei Laune halten. Bleibt nur die Frage, ob Neuhold einer derartigen Degradierung zustimmt. In seiner Funktion als Geschäftsführer ist er auf jeden Fall beim Spiel in Kasachstan mit dabei.