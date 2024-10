Ronaldo gibt es jetzt auch als Luxus-Uhr

Wer sich einen echten CR7 am Handgelenk wünscht, muss aber tief in die Tasche greifen.

"Ich habe schon immer davon geträumt, eine eigene Uhrenkollektion zu haben. Der Jacob & Co. Flight of CR7 & the Heart of CR7 ist von einigen meiner berühmtesten Momente auf dem Feld inspiriert. Ich hoffe, sie gefallen euch genauso gut wie mir" - mit diesem Posting eröffnet Cristiano Ronaldo via Social Media einen neuen Geschäftszweig.

Der Sport-Superstar, der über 1 Milliarde Follower auf Social Media hat, peppt bereits seit Jahren als Model, Designer, Influencer, Hotel-Besitzer und nunmehriger YouTube-Star sein Millionen-Fußball-Gehalt noch einmal an. Zur Erinnerung: Aktuell beläuft sich sein Vermögen laut dem Forbes-Magazin auf 780 Millionen Euro. Ob sich der normale Fußball-Fan seine Uhr leisten kann, bleibt fraglich. Kolportierter Preis: 26.000 Euro.

Teuerste Jacob & Co. Uhr kostet 20 Millionen Dollar

Zum Vergleich die teuerste Uhr vom Hersteller Jacob & Co. kostet 20 Millionen US-Dollar und ist eine Sonderanfertigung mit 216 Karat gelben Diamanten.