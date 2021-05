Superstar Ronaldo schreibt erneut Geschichte

Stürmer-Star Christiano Ronaldo reiht einen Weltrekord an den nächsten.

Ronaldo erzielt am Mittwoch beim 3:1 Sieg über Sassuolo seinen 100 (!) Treffer für Juventus Turin. Der Portugiese hakt somit den nächsten Weltrekord von seiner Liste ab: Denn er ist der erste Spieler überhaupt, der für drei Klubs in drei verschiedenen Ländern mindestens 100 Tore erzielt hat.

Historisch! Bei Manchester United kam Ronaldo in 292 Spielen auf 118 Tore, für Real Madrid waren es in 438 Partien 450 Treffer. In Italien benötigte der mittlerweile 36-jährige Superstar lediglich 131 Spiele für den 100er.

Zittern um Champions League

Trotz Jubiläums-Goal muss Juventus um die „Königsklassen“-Teilnahme in der kommenden Saison zittern. Denn nach wie vor liegt der Topklub außerhalb der Champions-League-Ränge. Mit dem Sieg gegen Sassuolo blieb man jedoch zumindest aber an den Top-4 dran.