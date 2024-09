Über 70 Spiele! ManCity-Star Rodri wird zum "Drohdi"

Mehr Spiele, mehr Sponsor- und TV-Millionen, mehr Belastung für die Profis! Spanien-Superstar Rodri (28) droht mit einem Streik - Profi-Kollegen könnten mitziehen.

Der immer aufgeblähtere Spielkalender für die Fußballer der internationalen Top-Clubs sorgt für Unmut. Am Dienstag drohte der spanische Europameister Rodri von Manchester City unverblümt mit einem Streik der Profis. "Wenn es so weitergeht, haben wir keine andere Option. Das macht uns wirklich Sorgen. Wir Spieler sind diejenigen, die leiden", so der für den Ballon d'Or nominierte Mittelfeldmann.

20 Spiele zu viel?

Die optimale Anzahl von Saisonpartien, in denen man auf höchstem Level performen könne, bezifferte Rodri auf "40 bis 50. Danach geht es bergab, weil man das physische Level unmöglich halten kann." Durch die Champions-League-Reform gibt es noch mehr Partien als sonst, zudem nimmt ManCity im Juni an der neuen Club-WM teil.

Dadurch könnten die "Citizens" auf 70 bis 80 Bewerbs-Matches kommen. Rodri: "Das ist zu viel für uns. Wir müssen auf uns achtgeben, denn wir sind die Hauptdarsteller. Es ist nicht alles Geld oder Marketing, es geht auch um die Qualität der Show. Wenn die Leute guten Fußball sehen wollen, müssen wir Pausen haben."