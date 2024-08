Vater von Barca-Star nach Messer-Attacke in Lebensgefahr

Lamine Yamals Vater wurde auf einem Parkplatz niedergestochen.

Mounir Nasraoui, der Vater des spanischen Fußball-Shootingstars Lamine Yamal, wurde am Mittwochabend auf einem Parkplatz in Mataró, Spanien, bei einer Messer-Attacke mit mehreren Stichen niedergestreckt und befindet sich in einem äußerst kritischen Zustand, wie lokale Medien berichten. Nasraoui wurde nach dem Angriff auf ihn umgehend ins Can Ruti Krankenhaus in Badalona gebracht.

Der Vorfall ereignete sich nach einem Streit, der in einer möglicherweise tödlichen Auseinandersetzung endete. Nasraoui, ein langjähriger Unterstützer seines Sohnes, der kürzlich mit Spanien die U17-Europameisterschaft gewann, wird derzeit intensivmedizinisch behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet, um den oder die Täter zu finden.