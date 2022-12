Angst vor Ausschreitungen: Frankreich mobilisiert vor Halbfinale 10.000 Polizisten

Es ist das Spiel der Spiele für Marokko. Im heutige Halbfinale treffen die Afrikaner auf Titelverteidiger Frankreich. Die Polizei in Frankreich bereitet sich auf jeden Fall bereits auf schwere Ausschreitungen vor. 10.000 Polizisten wurden mobilisiert.

Sowohl die Mannschaft Marokkos als auch der Trainer Walid Regragui machten sich in ihrer Heimat mit dem Halbfinaleinzug bereits unsterblich. Nun soll es aber noch einen Schritt weitergehen. Ein Sieg Marokkos gegen den amtierenden Weltmeister wäre aber wohl eine der größten Sensationen überhaupt.

Bereits nach den letzten Spielen der Marokkaner kam es in Brüssel zu Ausschreitungen und Randalen. Nach dem 2:0 Sensationssieg gegen Belgien in der Gruppenphase waren die Randale derart stark, dass die Polizei Tränengas und Wasserwerfer einsetzten musste. Die Pariser Polizei möchte es erst gar nicht so weit kommen lassen, sie mobilisiert bereits vor dem Spiel 10.000 Polizisten.

Der Champs-Élysée soll aber weiterhin für Fans beider Länder zugänglich sein. In Frankreich leben viele Marokkaner, daher wolle die Polizei bereits vor den Spielen Präsenz zeigen. Auch soll es Einschränkungen im öffentlichen und PKW-Verkehr geben. Einzelne Zufahrten und Haltestellen sollen geschlossen werden, um die Massen zu kanalisieren.

Sportlich soll es die große Show von Kylian Mbappe werden. Der Superstar möchte mit seinen Teamkollegen den zweiten Titel in Folge nach Frankreich holen. Zudem möchte er sein Torkonto von fünf Treffern bei dieser WM weiter aufbessern. Marokko wird vom Chelsea-Spieler Hakim Ziyech angeführt. Die defensiv ausgerichtete Mannschaft möchte auch den Topfavoriten ein Bein stellen.