Bei WM-Feier: Nächster Penis-Eklat um Argentinien-Star

Während der Matchwinner und Goalkeeper der Argentinier, Emiliano Martínez, bereits bei den Feierlichkeiten am Feld mit seinem Penis-Jubel auffiel, lederte dieser Star-Spieler in der Kabine so richtig los.

Rodrigo de Paul, Abräumer vom Dienst in der argentinischen Nationalmannschaft, nahm sich nach dem Titelgewinn seine Kritiker zur Brust. Dabei ließ er nicht nur kein gutes Haar an seinen Kritikern aus, Beleidigungen gab es inklusive. Bereits bei der Siegesfeier auf dem Platz machte der Torwart Emiliano Martínez von sich reden, als er mit seinem Penis-Jubel einen Eklat auslöste.

Martinez rechtfertigte die Aktion damit, das Verhalten der französischen Spieler sei arrogant gewesen und er wäre immer wieder beleidigt worden. Dies sei die Retourkutsche, so Martinez. De Paul legte dann bei den Feierlichkeiten in der Kabine so richtig los. Er und Verteidiger-Raubein Nicolas Otamendi starteten ein Instagram live. "Das ist für die Ewigkeit! Und an alle, die an mir gezweifelt haben: Lutscht meinen S******! Ihr habt mich heftig kritisiert und nicht in Ruhe gelassen! Fresst meinen ganzen S******! H*********!", so De Paul in die Kamera.

Der Hintergrund: Nach den ersten Partien kritisierten argentinische Medien De Paul für seine Ballverluste. In den K.O-Spielen avancierte De Paul dann aber zur Stammkraft und hielt Messi den Rücken frei.