Drei Mal Spieler des Tages: Darum versteckt Mbappe Budweiser-Branding

Mbappes Doppelpack im Achtelfinale gegen Polen, mit dem er Frankreich zum Sieg führte und das Viertelfinale gegen England sicherte, war bereits sein dritter Treffer bei der WM in Katar. Einen Aufreger gab es aber auch nach dem Spiel. Mbappe wurde bereits zum dritten im laufenden Turnier als "Spieles des Spiels" ausgezeichnet. Jedes Mal drehte er die Trophäe aber derart zur Seite, dass das Budweise-Sponsoring nicht zu sehen ist.

