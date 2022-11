Japaner Endo nach Gehirnerschütterung einsatzbereit

Japans Defensivspieler Wataru Endo ist für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar einsatzbereit.

Der Kapitän des deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart hatte vergangenen Dienstag gegen Hertha BSC (2:1) bei einem Zusammenprall eine Gehirnerschütterung erlitten und daraufhin eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Gegen Bayer Leverkusen (0:2) am Samstag fehlte er.

Mittlerweile habe sich der 29-Jährige gut erholt, sei am (heutigen) Montag noch einmal untersucht worden und könne zu seinem Nationalteam reisen, teilte der VfB mit. Die Japaner treten zum Auftakt der WM-Gruppe E am 23. November gegen Deutschland an.