Katar plant corona-freie WM

Das Veranstalterland für die WM 2022 will Impfungen für alle Besucher sicherstellen.

Der Golfstaat Katar hofft als Veranstalter auf eine corona-freie Fußball-WM im kommenden Jahr. "Wir verhandeln mit Impfstoff-Anbietern, um Programme zu entwickeln, damit jeder WM-Besucher geimpft ist", sagte Katars Außenminister Mohammed bin Abdelrahman al-Thani. "Wir werden dann hoffentlich in der Lage sein, einen Bewerb ohne Corona durchzuführen."

In dem reichen Emirat am Golf leben rund 2,7 Millionen Menschen, davon etwa 300.000 Einheimische. In Katar wurden bisher rund 195.000 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.