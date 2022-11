Die Selecao muss im schlimmsten Fall die beiden verbleibenden Gruppenspiele ohne ihren Superstar Neymar bestreiten.

Laut Medienberichten muss der Rekordweltmeister Brasilien bei seinem zweiten Gruppenspiel gegen die Schweiz am Montag aller Voraussicht nach auf Neymar verzichten. Die spanische "Marca" berichtet sogar, dass der Stürmer auch das finale Gruppenspiel gegen Kamerun am Freitag (2.12.) verpassen wird. Das befürchtete Aus für die Endrunde in Katar ist dagegen kein Thema.

Neymar hatte sich beim Auftaktmatch gegen Serbien ein Knöchelverletzung zugezogen.