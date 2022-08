Paukenschlag: FIFA will Start der WM verschieben

Der Spielplan der Weltmeisterschaft in Katar soll noch einmal angepasst werden.

Eigentlich sollte die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am 21. November um 13:00 Uhr mit dem Spiel Senegal gegen die Niederlande eröffnet werden. Drei Monate vor Turnierstart will die FIFA nun aber offenbar den Spielplan noch einmal anpassen und das Eröffnungsspiel verschieben.

Wie „The Athletic“ schreibt, soll Veranstalter Katar nun doch das Eröffnungsspiel austragen. Die Partei gegen Ecuador soll demnach nicht wie geplant am 21. November um 17 Uhr, sondern schon einen Tag früher stattfinden. Die WM würde dadurch schon am Sonntag eröffnet werden und damit auch länger dauern.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bisher noch nicht. Traditionell werden die Weltmeisterschaften immer vom Veranstalter eröffnet.