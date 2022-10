Saudi Arabien in der Torwart-Not

Saudi-Arabien hat bei der Fußball-WM in Katar keinen Tormann zur Verfügung, der bei einem Erstligaverein regelmäßig zu Einsätzen kommt.

Der französische Teamchef Herve Renard nominierte am Donnerstag mit Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Fawaz Al-Qarni (Al-Shabab) und Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr) drei Goalies, die auf Clubebene nicht erste Wahl sind. Zudem steht als vierter Tormann Mohamed Al-Yami im vorerst 32-köpfigen Aufgebot, der für Zweitligist Al-Ahly tätig ist.

Bei der WM bekommt es Saudi-Arabien in der Gruppe C mit Argentinien, Mexiko und Polen zu tun. Zuvor wird noch in Abu Dhabi gegen Nordmazedonien, Albanien, Honduras, Island und Panama getestet. Die Endrunde geht zwischen 20. November und 18. Dezember über die Bühne.