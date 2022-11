Son soll's für Südkorea richten

Südkore und Ghana stehen am zweiten Spieltag schon enorm unter Druck. Beide Teams brauchen einen Sieg um die Chance aufs Achtelfinale zu wahren.

Ghanas "Black Stars" stehen am Montag (ab 14 Uhr im Sport24-Liveticker) in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Katar bereits gehörig unter Druck. Unterliegen die Westafrikaner nach ihrem 2:3 zum Auftakt gegen Portugal auch Südkorea, wären ihre Aufstiegschancen schon dahin. Die Koreaner treten im Education City Stadium mit dem Selbstvertrauen von vier Spielen in Folge ohne Niederlage an. Von ihren jüngsten zehn Partien haben sie nur eine verloren.

In den vergangenen drei Länderspielen haben die Südkoreaner nicht einmal ein Tor kassiert. So stabil sich das Team zuletzt in der Defensive präsentierte, in der Offensive müssen Son Heung-Min und Co. dringend zulegen. Beim 0:0 zum WM-Auftakt gegen Uruguay gaben die Asiaten nicht einen Schuss aufs Tor ab. Sons Offensivpartner Hwang Hee-chan - der Ex-Salzburger ist mittlerweile in der Premier League bei Wolverhampton beschäftigt - fehlt weiterhin wegen einer Oberschenkelverletzung. Dazu bangen die Koreaner um den Einsatz ihres vielleicht wichtigsten Defensivspielers. Kim Min-Jae, der beim italienischen Tabellenführer SSC Napoli bisher eine starke Saison gespielt hat, kämpft mit Wadenproblemen.

Es könnte also wieder einmal an Tottenham-Star Son liegen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Der 30-Jährige trug nach seinem zu Monatsbeginn erlittenen, mehrfachen Augenhöhlenbruch und folgender Operation gegen Uruguay eine Gesichtsmaske, an die er sich laut Teamchef Paulo Bento erst gewöhnen musste. "Er hat schon 90 Minuten gespielt. Das zweite Spiel wird anders", meinte der Portugiese. "Wir müssen als Team unser Bestes geben, damit wir seine Fähigkeiten nutzen können."

Südkorea ist von Son abhängig

Um diese Fähigkeiten weiß auch Ghanas Chefcoach sehr genau Bescheid. Otto Addo war einst U19-Trainer beim Hamburger SV, als Son mit 16 Jahren aus der Heimat dorthin übersiedelte. Er hätte ihn damals für die erste Mannschaft empfohlen, erinnerte der in Deutschland geborene Addo. "Ich habe seinen Charakter wirklich gemocht. Er war ein sehr hart arbeitender Spieler." Son wurde dafür belohnt, wurde bald nach seinem 18. Geburtstag zum jüngsten Bundesliga-Torschützen des HSV und landete via Zwischenstation bei Bayer Leverkusen 2015 bei Tottenham.

Mittlerweile ist der Kapitän so etwas wie das Um und Auf der Koreaner, der Talisman eines ganzen Landes. "Ich bin froh, dass er fit geworden ist und gegen uns spielen kann, aber wir werden ihn zusammen als Team stoppen", meinte Addo, der neben seinem Teamchef-Job auch noch als Nachwuchstrainer bei Borussia Dortmund arbeitet. Die in afrikanischen Medien geäußerte Kritik zum defensiven Spielstil gegen Portugal, die ihm als ehrfürchtig ausgelegt worden war, wies Addo zurück. "Es ist immer dasselbe. Wenn wir verlieren, bin ich schlecht. Wenn wir gewinnen, bin ich ein Genie", sagte der 47-jährige Ex-Profi. "Es ist ihr Job, aber viele von ihnen haben nie professionell Fußball gespielt. Ich weiß zwar ein wenig über Medizin Bescheid, kann einem Arzt aber auch nicht sagen, was zu tun ist."

Um die Achtelfinal-Chance am Leben zu erhalten, muss gegen Südkorea zumindest ein Punkt her. Beide Teams hatten zuletzt 2010 die K.o.-Phase einer WM erreicht. Für Südkorea war es die einzige neben Platz vier beim Heimturnier 2002. Die Koreaner scheiterten vor zwölf Jahren im Achtelfinale an Uruguay. Die Uruguayer schalteten danach im Viertelfinale auch Ghana aus - in einem Spiel, in dem die "Black Stars" einem WM-Halbfinale so nahe kamen wie noch kein anderes afrikanisches Team. Die Neuauflage folgt am Freitag im letzten Gruppenspiel.

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

Gruppe H - 2. Runde: Südkorea - Ghana

Al Rayyan, Education City Stadium

Schiedsrichter: Anthony Taylor (ENG)

Südkorea: 1 Kim S.- 15 Kim Moon-hwan, 4 Kim Min-jae, 19 Kim Y., 3 Kim J. - 10 Lee J., 5 Jung, 6 Hwang I. - 17 Na, 16 Hwang U., 7 Son H.

Ersatz: 12 Song B., 21 Yo - 2 Yoon, 14 Hong, 20 Kwon K., 23 Kim T., 24 Cho Y., 8 Paik, 13 Son J., 18 Lee K., 26 Song M., 9 Cho G., 22 Kwong, 25 Jeong

Es fehlt: 11 Hwang H. (Oberschenkelverletzung)

Fraglich: 4 Kim Min-jae (Wadenverletzung)

Ghana: 1 Ati Zigi - 2 Lamptey, 23 Djiku, 18 Amartey, 4 Salisu, 17 Baba - 20 Kudus, 5 Partey, 21 Abdul Samed, 10 A. Ayew - 19 Williams

Ersatz: 12 Danlad, 16 Nurudeen - 3 Odoi, 14 Mensah, 15 Aidoo, 26 Seidu, 6 Owusu, 7 Issahaku, 8 Kyereh, 11 Bukari, 13 Afriyie, 9 J. Ayew, 22 Sulemana, 24 Sowah, 25 Semenyo