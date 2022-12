Wirbel um "Sex-Posting" von Argentinien-Star

Die englische Übersetzung des Posts irritierte viele Fans.

Alexis Mac Allister ist einer der großen Entdeckungen der WM. Der 23-jährige Argentinier stand ab dem zweiten Spiel in der Startaufstellung und hatte mit seinen starken Leistungen erheblichen Anteil am Siegeslauf des neuen Weltmeisters.

Nach dem WM-Triumph gratulierte ihm seine Freundin Camila Mayan mit einem Posting. „Ich liebe dich, Champion!! Mir fehlen die Worte, wir haben es geschafft! Vamos Argentinien.“ Mac Allister, der in England bei Brighton spielt, antwortetet auf Spanisch: „Te amooooo!! Vamos carajooooooo“

Kurioser Übersetzungsfehler

Lässt man diese Zeile nun aber von Instagram übersetzen, wird es kurios. Auf Deutsch heißt es noch unschuldig „Ich liebe dich!! Los geht’s““, die englische Übersetzung lautet jedoch „„I love you!! Come on, let’s fuck!“.

Dabei handelt es sich aber um einen Übersetzungsfehler. Einer der User klärte auf: „Vamos carajo“ könnte man am besten mit „Let’s fucking go“, auf Deutsch also etwa „Auf geht’s, verdammt“ übersetzen.