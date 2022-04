Die ganze Fußball-Welt blickt heute zur spannenden Auslosung nach Doha.

Das lange Warten hat ein Ende! Im Doha Exhibition and Convention Center werden die acht Gruppen für die erste Phase der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgelost. Wegen der großen Sommerhitze wurde das Turnier seitens der FIFA in den Winter verlegt. Das Eröffnungsspiel steigt am 21. November, das WM-Finale sechs Tage vor Weihnachten am 18. Dezember.

Titelverteidiger Frankreich ist im ersten Topf

Zumindest der Modus hat sich nicht geändert: 32 Mannschaften starten die Jagd nach dem begehrtesten Nationen-Titel der Welt. Als Titelverteidiger ist Frankreich in der Wüste der große Gejagte. Die Equipe Tricolore ist so wie die anderen Favoriten (Brasilien, England, Spanien, Argentinien) in Topf 1 gesetzt.

Kurios: Neben Last-Minute-Teilnehmer Portugal, das Team rund um Superstar Ronaldo qualifizierte sich erst über das Play-off für die Endrunde, scheint auch Gastgeber Katar (FIFA-Weltrangliste Nr. 52) unter den besten acht Nationen auf. Dafür findet sich der vierfache Weltmeister Deutschland nur in Topf zwei. Ein Umstand, der dazu führen könnte, dass es schon in der Vorrunde zu einem Mega-Duell mit Rekordweltmeister Brasilien oder dem Final-Duell von 2014 mit Argentinien kommen könnte. Möglich ist etwa auch eine Gruppe mit Weltmeister Frankreich, Afrikameister Senegal und Ecuador. Für den damaligen DFB-Kapitän Philipp Lahm kein Grund zur Sorge: "Bei einer WM gibt es keine leichten Gegner. Aber man muss klar festhalten: Deutschland zählt bei jedem Turnier zu den Mitfavoriten."

Corona & Krieg wirbeln

Ob Deutschland alle Gegner kennen wird, steht allerdings noch nicht fest. Grund: Corona und der Ukraine-Krieg haben den Spielplan der WM-Quali durcheinander gewürfelt, daher werden heute erst 29 der 32 WM-Teilnehmer feststehen. Die Play-offs der Teams aus Europa, Asien und Südamerika sowie aus Ozeanien und Nordamerika finden im Juni statt.