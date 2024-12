Cockpit für Oscar Wurz (17)

Die Formel-1-Gene liegen bei den Wurz offenbar in der Familie: Oscar, der Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten und aktuellen ORF-Kommentators Alex Wurz, schreibt 2025 das nächste Kapitel seiner Motorsport-Karriere.

Oscar Wurz, der amtierende Meister der n Formel 4, setzt seinen Karriereweg in Richtung Formel 1 fort. 2025 startet er im Eurocup-3 für Drivex. Dieser wurde 2023 gegründet und gilt in der FIA-Riege als Alternative zur Formula Regional European Championship (FRECA) sowie zur Euroformula Open Championship. Gefahren wird mit dem aus der europäischen Regionalmeisterschaft sowie aus der W Series (der Frauenserie) bekannten Tatuus F3 T-318, wobei der Alfa-Romeo-Motor 270 Ps liefert.

Zahlreiche Klassiker warten

Gefahren wird in der Saison 2025 auf dem steirischen Red Bull Ring (16.-18. Mai), in Portimao, Le Castellet, Monza, Assen, Spa-Francorchamps, Jerez und Barcelona. Punkte werden FIA-üblich innerhalb der Top-10 vergeben. Oscars älterer Bruder Charlie ist ebenfalls Rennefahrer und trat heuer erstmals in der FIA Formel 3 Serie an. Seine ersten Punkte konnte er in Australien einfahren.