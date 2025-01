Hamilton lüftet sein Rot-Geheimnis

50 Tage vor dem F1-Auftakt in Australien (16. März in Melbourne) startet Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton den Countdown.

Am Montag checkte Sir Lewis in der Ferrari-Fabrik in Melbourne ein. Am Dienstag fasste er sein Outfit aus. "FIRST TIME IN RED", postete Hamilton auf X unter dem Foto, das ihn zum ersten Mal im roten Rennanzug zeigt. Seine 7 WM-Titel hatte der Brite im silbergrauen Outfit von McLaren (2008) bzw. Mercedes (2014 & 2015 bzw. 2017-2020) gewonnen.

Bevor er das erste Mal in einem Ferrari loslegen darf, setzte sich Hamilton mit Teamchef Fred Vasseur und mit seinem neuen Renningenieur Riccardo Adami (war zuvor für Carlos Sainz zuständig) zusammen.

Mittwoch: Erste Runden im Ferrari

Am Mittwoch lässt es der 39-Jährige auf der Ferrari-Hausstrecke in Fiorano krachen - allerdings im SF-22 aus dem Jahr 2022, der technisch immerhin dem aktuellen Reglement entspricht. Ebenfalls am TPC-Event (Test eines älteren Autos) teilnehmen darf Hamiltons neuer Teamkollege Charles Leclerc, und zwar im 2023er-Modell.

Die offizielle Präsentation des Boliden, mit dem Hamilton für Ferrari den ersten Titel seit 2007 (Räikkönen) einfahren soll, ist für 19. Februar angesetzt. Vor den Tests in Bahrain (26.-28. Februar) hat der Superstar, so Vasseur, "am Simulator die Möglichkeit, sich mit dem Lenkrad und den Besonderheiten des Autos vertraut zu machen."