Liebesvollgas: Brad Pitt stiehlt Verstappen & Co. die Show

Die Formel 1 bekommt einen Hauch von Hollywood! Mitten im Fahrerlager am Hungaroring spazierte niemand Geringerer als Brad Pitt, Hauptdarsteller des kommenden Formel-1-Streifens "F1" (Kinostart Juni 2015), durch die Boxen. An seiner Seite: Freundin Ines de Ramon.

Am Freitag zog ein unerwarteter Star die Aufmerksamkeit auf sich und sorgte für einen Medienrummel am Hungaroring: „F1“-Hauptdarsteller Brad Pitt und seine Freundin Ines de Ramon. Seit über einem Jahr sind der Hollywood-Star und die 34-jährige Schmuckdesignerin nun ein Paar, jedoch verlief ihre Beziehung bisher weitgehend abseits des Rampenlichts. Dies änderte sich jedoch in Budapest, als die beiden endlich öffentlich ihre Zuneigung zeigten. Im lässigen Pärchen-Look – sie in Pastellblau, er in Pastellgelb – schlenderten sie Händchen haltend durch die Boxengasse. Beim 13. Saison-GP am Sonntag (15 Uhr, ORF1 live) sollte sich die Aufmerksamkeit allerdings wieder auf die „echten“ Piloten richten.

Verstappen sucht nach Hitze-Abstimmung

Unbeeindruckt vom Film-Trubel stellt sich WM-Dominator Max Verstappen den Fragen der Reporter. Ja, es wäre an der Zeit, dass er nach zwei Mercedes-Siegen „endlich wieder“ gewinnt. In Budapest, wo der Red-Bull-Star 2022 und 2023 trotz Mercedes-Polepositions durch George Russell und Lewis Hamilton gewann, hofft er auf den Hattrick (und damit wohl die endgültige WM-Vorentscheidung). Der Schlüssel dazu wird, so Verstappen, „dass wir das richtige Setup für die Hitze finden.“ Im ersten Freitag-Training war Carlos Sainz (Ferrari) als Verstappen (+0,276 Sek.) und Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc (+0,298).

„Wir sind zufrieden, es hat im Großen und Ganzen funktioniert. Ich gehe davon aus, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“, so Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko. Ferrari habe eine Wiederauferstehung gefeiert, „der Kurs scheint ihnen zu liegen.“ Red Bull brachte ein größeres Upgrade-Paket mit nach Ungarn, um nach zwei Mercedes-Erfolgen zuletzt in Silverstone und Spielberg wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Klarheit gibt‘s heute im Qualifying.