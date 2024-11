Herr Marko, darf Max Verstappen DAS sagen?

Bevor's am Wochenende zum vorletzten Saisonrennen nach Katar geht (Sonntag, 18 Uhr, ServusTV), legte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko einen Zwischenstopp in der Heimat ein. oe24 erreichte den 81-Jährigen in seinem Grazer Büro.

oe24: Herr Doktor, hatten Sie in Las Vegas Zeit, den 4. WM-Titel mit Max Verstappen zu feiern?

HELMUT MARKO: Viel Zeit ist nicht geblieben. Die Siegerehrung war ja erst um Mitternacht, und an der Rennstrecke war es noch sehr lustig. Danach ist es individuell weitergegangen. Zwischen vier und halb fünf bin ich ins Hotel gekommen. Aber dort kommt kaum wer zum Schlafen. Um halb neun musste ich am Flughafen sein, das war hart.

oe24: Dabei sind Sie ohnehin nicht der große Las-Vegas-Fan ...

MARKO: Wenn die Lichter eingeschaltet sind, dann geht's ja. Dann ist die große Romantik da. Und zum Feiern, das ist mir am Wochenende bewusst geworden, ist das der ideale Ort.

oe24: Haben Sie sich mit Max Verstappen seit er zum 4. Mal Weltmeister ist schon über die nächste Saison unterhalten?

MARKO: Dazu hatten wir keine ruhige Minute. In den nächsten Tagen werden wir in Dubai in Ruhe essen gehen.

oe24: Wird er 2025 den fünften Titel holen?

MARKO: Wir müssen ihm nur das entsprechende Auto hinstellen, dann macht das der Max. Ein Auto, das nicht so launisch ist wie das aktuelle, das konstant vorn dabei ist.

"Heuer hätte kein anderer Fahrer die WM für uns gewonnen"

oe24: Max hat gemeint, dass er mit Ferrari oder McLaren den Titel schon früher fixiert hätte. Darf er das sagen?

MARKO: Ja, weil er sicher recht hat damit. Heuer hätte kein anderer Fahrer als Max die WM für uns gewonnen. Er hatte sicher nicht das beste Auto.

oe24: Was ja angesichts der starken Konkurrenz in der zweiten Saisonhälfte alles andere als sicher ist ...

MARKO: In Las Vegas hat Mercedes völlig überraschend nicht nur gewonnen, die waren richtig dominant, und zwar in allen Sessions. Sie haben nur das Pech gehabt, dass wir die WM gewonnen haben, da ist ihre starke Performance untergegangen.

oe24: Wird Mercedes nächstes Jahr der der große Gegner für Red Bull?

MARKO: Dazu müssen sie eine Konstanz finden. In Las Vegas gab's aufgrund der niedrigen Temperaturen spezielle Bedingungen. Warten wir ab, ob sie auch in den letzten beiden Rennen aufgeigen, was ich nicht glaube. Zumindest ein Rennen gewinnen hoffentlich noch wir.

oe24: Ist Hamiltons Wechsel von Mercedes zu Ferrari gut oder schlecht für euch?

MARKO: Russell war schon heuer (bei Mercedes, d. Red.) dominanter als Hamilton. Fahrermäßig wird Ferrari im nächsten Jahr stärker sein, wobei ich gespannt bin, ob die im Team die große Harmonie haben werden.

oe24: Wobei sich keiner mehr vorstellen kann, dass Checo Perez auch 2025 Red-Bull-Teamkollege von Max Verstappen bleibt ...

MARKO: Das wird nach dem Finale in Abu Dhabi entschieden. Checo tut jedenfalls so, als würde er ein weiteres Jahr für uns fahren.

oe24: 2026 kommt mit Cadillac ein elftes Team in die Formel 1. Was halten Sie davon?

MARKO: Auch wenn die bestehenden Teams im ersten Moment nicht so viel davon haben: Ein Name wie Cadillac mit General Motors im Hintergrund ist sicher ein Gewinn.

oe24: Toto Wolff wirkte im Vorfeld nicht begeistert von dem Deal, weil Mercedes und die anderen neun Teams etwas von ihrem Kuchen abgeben müssen ...

MARKO: Das ist so. Die Zahlung, die Cadillac leistet, gleicht bei weitem das aus, wofür wir in zehn Jahren viel Geld investiert haben.

Die Saison 2025 startet am 16. März 2025 in Melbourne - zum vorläufig letzten Mal mit zehn Teams.