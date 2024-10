McLaren legt Einspruch gegen Norris-Strafe ein

McLaren und Lando Norris fechten vor dem Rennwochenende der Formel 1 in Mexiko die Fünfsekundenstrafe aus dem Grand Prix in Austin an.

In einer Anhörung mit den Rennkommissaren muss McLaren am (heutigen) Freitag neue Beweise vorlegen, damit die Strafe noch einmal geprüft wird. Diese Beweise dürfen bei der Entscheidungsfindung am vergangenen Sonntag noch nicht zur Verfügung gestanden haben. Streit um Norris-Strafe: Jetzt teilt Mercedes-Boss Wolff aus

Mega-Wirbel um Last-Minute-Strafe für Norris Norris hatte in Austin nach einem Zweikampf mit Verstappen eine Fünfsekundenstrafe bekommen. Er war dadurch vom dritten auf den vierten Platz zurückgefallen und hatte weitere drei Punkte Rückstand auf den dreimaligen Champion von Red Bull kassiert.