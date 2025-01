KTM-Pilot Luciano Benavides gewinnt fünfte Dakar-Etappe

KTM-Pilot Luciano Benavides hat die fünfte Etappe der Dakar-Rallye in Saudi-Arabien gewonnen und damit den vierten Tagessieg für sein Team geholt. Gesamtführender bei den Motorrädern bleibt Daniel Sanders, der jedoch Zeit auf die Konkurrenz verlor.

Am Donnerstag sicherte sich Luciano Benavides auf der fünften Etappe der Dakar-Rallye einen weiteren Tagessieg für das KTM-Team. Auf der Strecke von Alula nach Ha'il mit 428 Wertungskilometern lag der Argentinier 47 Sekunden vor Adrien van Beveren (Honda). KTM-Kollege Daniel Sanders bleibt trotz einer Zeitstrafe von acht Minuten Gesamtführender bei den Motorrädern.

Sanders büßt Zeit ein

Der Australier Daniel Sanders, der bereits drei Etappensiege eingefahren hat, liegt nun nur noch 7:02 Minuten vor dem spanischen Honda-Fahrer Tosha Schareina. Der Österreicher Tobias Ebster kam als 18. ins Ziel und behauptete mit 1:18:23 Stunden Rückstand Rang 13 im Gesamtklassement.

Lategan baut Führung bei Autos aus

Bei den Autos hat Henk Lategan aus Südafrika seinen Vorsprung auf 10:17 Minuten ausgebaut. Der Toyota-Pilot führt vor Teamkollege Yazeed Al-Rajhi. Nasser Al-Attiyah verpasste den Etappensieg wegen einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe knapp und wurde mit nur einer Sekunde Rückstand Zweiter. Der Tagessieg ging an Seth Quintero (Toyota).

Spannende Entwicklung bei KTM

Mit dem vierten Tagessieg für KTM und Sanders an der Spitze bleibt das Team weiterhin in einer starken Position. Titelverteidiger Ricky Brabec liegt mit 21:01 Minuten Rückstand auf Platz sechs und ist weiterhin in Schlagdistanz zur Spitze.