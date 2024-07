Erfolgserlebnis für die erste heimische Olympia-Starterin.

Bogenschützin Elisabeth Straka hat sich am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Paris als Zehnte der Platzierungsrunde mit dem österreichischen Rekord von 667 Punkten für ein gutes Ergebnis empfohlen. Weiter geht es für die Niederösterreicherin in der Runde der 64 nun am 31. Juli um 12.39 Uhr auf der großen Bühne vor dem Invalidendom gegen die Niederländerin Quinty Roeffen.