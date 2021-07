Fußball-und Softball-Damen läuten Olympia

Noch vor der Eröffnung steigen in der Dienstagnacht die ersten olympischen Bewerbe.

Feierlich eröffnet werden die Sommerspiele in Tokio erst am Freitag (13 Uhr). Die ersten olympischen Duelle steigen aber schon zuvor, nämlich die Vorrunden-Gruppenspiele der Softball-und Fußball-Damen. Aufgrund von sieben Stunden Zeitverschiebung zu Japan sind die Partien aber wohl nur etwas für echte Nachtschwärmer: Der Startschuss fällt mit der Softball-Partie Australien gegen Japan um 2 Uhr (Dienstagnacht), es folgen zwei weitere Spiele.

Großbritannien gegen Chile zum Frühstück

Am Mittwochmorgen zum Frühstück geht es mit Frauen-Fußball weiter. Los geht es um 9.30 Uhr mit der Partie Großbritannien gegen Chile. Dicht getaktet und teilweise parallel folgen noch fünf weitere Begegnungen. Letzte Beginnzeit: 13.30 Uhr, Australien gegen Neuseeland.

Fußball-Hit übermorgen: Brasilien gegen Deutsche

Der erste echte Leckerbissen für Fußballfans steht erst am Donnerstag am Programm. Um 13.30 Uhr krachen Deutschlands Fußball-Herren auf Brasilien - die Neuauf lage des Olympia-Finales 2016. Damals setzten sich die Brasilianer in Rio 5:4 im Elfmeterschießen durch.