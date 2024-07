Heute soll unsere erste Medaille her

Der ÖOC wartet in Paris weiter auf eine Medaille. Am Dienstag soll das Warten ein Ende haben. Ein Überblick, welche Österreicher heute im Einsatz sind.

Die rot-weiß-roten Hoffnungen auf Edelmetall liegen heute in der Judo-Halle und im Wildwasser-Kanal der olympischen Spiele. Die Kanuten Felix Oschmautz und Viktoria Wolffhardt hoffen ebenso auf eine Medaille, wie die Judoka Wachid Borchashvili und Lubjana Piovesana.

Es sind die rot-weiß-roten Trümpfe zwei und drei im Kanal in Vaires-sur-Marne, nachdem Corinna Kuhnle am Sonntag im Kajak-Einer der Frauen Zehnte geworden war. Erneut Rang vier will Oschmautz vermeiden, auch wenn er vor drei Jahren mit seiner olympischen Leistung zufrieden sein konnte. "Vor Tokio hatte ich meine erste Weltcup-Medaille", erinnerte sich der Kärntner zurück, "jetzt mein erster Sieg." Der Weltcup-Erfolg Ende Mai in Augsburg soll also ein gutes Omen sein, dass es auch in der Olympia-Ergebnisliste ein bisschen weiter nach oben geht.

Wolffhardt fährt daher denselben Kurs wie ihr Landsmann. Die Niederösterreicherin ist erst Anfang Juli ins ÖOC-Aufgebot gekommen, die Anzeichen des Nachrückens hatte es aber schon länger gegeben. Seither legte die Tullnerin einen verstärkten Fokus auf den Canadier. "Im letzten Monat hat sie da einen Schritt nach vorne gemacht", lobte OKV-Chefcoach Helmut Oblinger die Europameisterin 2018. "Sie hatte da eigentlich größere Erfolge als im Kajak."

Die Fußstapfen des Bruders

Vor drei Jahren machte der Shamil Borchashvili seiner Familie in Österreich einen Namen. In Tokio gewann der Judoka Bronze. Drei Jahre später, will sien Bruder, Wachid, in der Klasse bis 81 Kilo nachlegen. Er fühlt sich "psychisch und physisch topfit. "Bei Spielen sind alle Top-Favoriten unter Druck. Shamil ist der Meinung, dass ich dort ganz oben mitspielen kann, weil ich der Underdog bin und nicht der Favorit.

Piovesana hingegen ist in Österreich noch weitestgehend unbekannt. Sie ist mit Judoka Laurin Böhler liiert und lebt mittlerweile in Vorarlberg. Dass sie nun mit der rot-weiß-roten Fahne, anstatt der britischen an den Start geht liegt vor allem an der Corona-Pandemie, als die 27-Jährige Probleme mit der Ausreise hatte und sich mittlerweile in Österreich gut eingelebt hat. . "Ich bin in den Top 10 der Welt. Ich habe die Nummer eins geschlagen, die Nummer zwei", rechnet sie sich gute Chancen aus.

Ofner hoft auf Wunder

Ein weiteres Highlight findet auf der legendären Tennis-Anlage in Paris statt. Dort bestreitet Sebastian Ofner sein Zweitrunden-Match gegen den Russen Daniil Medwedew. Das bisher einzige Duell der beiden fand 2018 im Davis Cup auf Hartplatz statt. Damals war es eine klare Angelegenheit für medwedew, doch seitdem konnte sich Ofner in den Top 50 der Welt etablieren.

Medwedew hingegen ist dafür bekannt, sich auf Sandplatz nicht sonderlich wohl zu fühlen. Bei den French Open konnte er erst ein einziges Mal das Viertelfinale erreichen. Der mit Fersenproblemen kämpfende Ofner schaffte es im Vorjahr zumindest schon ins Achtelfinale.

Große Hoffnungen hat auch Magdalena Lobnig, die im Ruder-Viertelfinale um den Aufstieg kämpft. Die Triathleten Alois Knabl und Tjebbe Kaindl haben hingegen in der verschmutzten Seine nur Chancen, wenn ein ähnliches Wunder, wie das Gold-Märchen von Anna Kiesenhofer 2021 geschieht.

Einsätze von Österreicherinnen und Österreichern

TRIATHLON

Männer: Alois Knabl, Tjebbe Kaindl (08.00 Uhr)

RUDERN

Frauen, Einer, Viertelfinale: Magdalena Lobnig (10.00 Uhr)

JUDO

Frauen bis 63 kg: Lubjana Piovesana (Start 7. Kampf nach 10.00 Uhr)

Männer bis 81 kg: Wachid Borchashvili (Start 11. Kampf nach 10.00 Uhr)

PFERDESPORT

Dressur, Grand Prix, Einzel und Team: Stefan Lehfellner (11.00 Uhr)

SCHWIMMEN

Männer, 200 m Delfin, Vorlauf: Martin Espernberger (11.07 Uhr)

SEGELN (vor Marseille)

iQFoil, 5 Wettfahrten: Lorena Abicht (ab 12.33 Uhr)

49er, 3 Wettfahrten: Benjamin Bildstein/David Hussl (ab 14.35 Uhr)

KANU

Wildwasser, Slalom, Canadier, Frauen: Viktoria Wolffhardt (15.00/17.10 Uhr)

Wildwasser, Slalom, Kajak, Männer: Felix Oschmautz (16.00/18.10 Uhr)

TENNIS

Männer, Einzel, 2. Runde: Sebastian Ofner - Daniil Medwedew (AIN-4/2. Match nach 19:00)