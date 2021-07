Silbermedaillen-Gewinnerin und Ex-Leichtathletikerin Steffi Graf schildert ihre ersten Eindrücke über die Olympischen Sommerspiele.

Die Eröffnungsfeier hat uns einen Vorgeschmack auf das gegeben, was uns in Tokio erwartet. Wenn es in Sydney 2000 so eine "Fast Lane" für die Sportler gegeben hätte, wäre ich bei der Eröffnung dabei gewesen. Ich hab damals versucht, meine Kräfte zu schonen. Ist es richtig, die Spiele trotz Corona jetzt durchzupeitschen? Ja! Denn was kann die Generation, die fünf Jahre auf diesen Höhepunkt hingearbeitet hat, für die Pandemie?

Schubert ist für mich fast Medaillen-Bank

Es werden spezielle Spiele - ohne Zuschauer, unter ganz speziellen Bedingungen. Zugleich ist es eine Chance: Für jene Athleten, die es schaffen, mit den Bedingungen umzugehen, und das Letzte aus sich herauszuholen, trotzdem das Adrenalin zu produzieren, das außergewöhnliche Leistungen möglich macht.



Und was ist den Österreichern zuzutrauen? 3 bis 4 Medaillen. Sportkletterer Jakob Schubert ist fast eine Bank. Unsere Leichtathleten sind so stark wie noch nie: Lukas Weißhaidinger, Verena Mayr als auch Ivona Dadic haben eine Medaille drauf. Das gilt auch für Schwimmer Felix Auböck: Er ist auf Erfolg programmiert.