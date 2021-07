Judoka Magdalena Krssakova ist am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Klasse bis 63 kg in ihrem zweiten Kampf gescheitert.

Nach dem Ippon-Sieg über die Chinesin Yang Junxia im Golden Score (Verlängerung) stand sie gegen die Kanadierin Catherine Beauchemin-Pinard bereits nach 38 Sekunden als Ippon-Verliererin fest. Auf Shamil Borchashvili wartet in der Kategorie bis 81 kg nach dem Auftakterfolg gegen den favorisierten Portugiesen Anri Egutidze (Waza-Ari) der Israeli Sagi Muki.