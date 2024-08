Aus für Sprinterin Gogl-Walli

Susanne Gogl-Walli ist am Mittwochabend bei den Olympischen Spielen in Paris im Halbfinale über 400 m ausgeschieden. Die 28-Jährige kam in ihrem Lauf in 51,17 Sek. an die siebente Stelle.

Sie verpasste damit auch einen neuen österreichischen Rekord, die Uraltmarke von Karoline Käfer steht seit 1977 bei 50,62.