Unser Olympia-Star: "Keine Zeit für Tinder-Dates"

Aus dem Flieger direkt ins Ö3-Studio: Das Olympia-Fazit unserer Stars.

Die österreichischen Olympia-Medaillen-Gewinner:innen Lara Vadlau (Segeln), Lukas Mähr (Segeln), Valentin Bontus (Kitesurfen), Michaela Polleres (Judo), Jakob Schubert (Klettern) und Jessica Pilz (Klettern) haben ihre Erfolge mit Philipp Hansa und Gabi Hiller im Ö3-Wecker gefeiert – und die Fragen der Ö3-Hörer:innen beantwortet. Dabei hat Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau erzählt, wie das Dating bei den Olympischen Spielen abläuft und warum ihr Vater in Paris fast verhaftet wurde.

"Ein paar nette Gesichter"

© ÖOC ×



Erst letzten Freitag hat Lara Vadlau im Ö3-Interview erzählt, dass sie und ihre Lebensgefährtin, die deutsche Fußballnationalspielerin Lea Schüller, sich getrennt haben. Heute sprach sie im Ö3-Wecker-Studio vom Dating: Eine Ö3-Hörerin wollte wissen, ob es sich im Olympischen Dorf gut daten lässt. Vadlaus spontane Antwort: „Um ganz ehrlich zu sein, wir waren bei der Eröffnung in Paris im Olympischen Dorf – weil wir waren ja in Marseille vor Ort ein bisschen außerhalb – und das erste, was ich gemacht habe, war den Tinder-Radius auf einen Kilometer zu verringern. Und dann habe ich mal geschaut, was da so los ist. Und ich muss sagen, da sind ein paar nette Gesichter herumgelaufen. Aber so richtig Zeit habe ich nicht gehabt.“

Papa Vadlau fast verhaftet

Und sie erzählte, was sie in Paris erlebt hat. Nach der Gold-Medaille hat sich direkt ein weiteres aufregendes Ereignis ergeben: „Wirklich dankbar bin ich dafür, dass sie den Papa nicht eingesperrt haben. Weil wie wir die Gold-Medaille gewonnen haben, war’s halt so, dass er natürlich gleich zu uns an den Strand gelaufen ist. Und in Frankreich nehmen sie das anscheinend sehr ernst mit den Sicherheitskontrollen und er wurde gleich abgeführt. Dann ist die Mama da gestanden und hat gefragt: ‚Wo ist der Papa?‘ ‚Ja, es kann sein, dass der gerade abgeführt worden ist.‘ Dann habe ich die Doping-Kontrolle gehabt. Man darf auf keinen Fall vor Doping-Kontrollen weglaufen – ich hab’s gemacht. Also, ich bin froh, dass ich keine Doping-Sperre habe und dass der Papa wieder da ist“, erzählte sie lachend im Ö3-Wecker.