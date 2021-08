Olympia-Helden von Bundespräsident empfangen

Feierliche Heimkehr der rot-weiß-roten Olympia-Helden! Heute 18.20 Uhr, live im ORF.

Mit sieben Mal Edelmetall übertraf Österreichs Olympia-Team in Tokio alle Erwartungen und sorgte für die erfolgreichsten Sommerspiele seit Athen 2004. Kein Wunder, dass ÖOC-Präsident Karl Stoss in Jubelstürme ausbrach. "Zwei Spiele haben wir mangels sportlichen Erfolgen eine Medaillenfeier ausgelassen. Jetzt darf endlich wieder gefeiert werden." In London 2012 und Rio 2016 gab es insgesamt nur ein Mal Bronze.

Nun wird den sieben neuen Medaillenhelden die Ehre erwiesen. Sie - und auch die Top-8-platzierten Österreicher in Tokio - sind heute (18.20, live in ORF 1) in die Wiener Hofburg geladen. Es steigt ein feierlicher Empfang mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Sportminister Werner Kogler. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hatte die Olympia-Helden bereits am Nachmittag empfangen.

Gleich danach folgt eine detaillierte Olympia-Aufarbeitung vom ÖOC. "Bei uns ist es mittlerweile Routine, dass wir eine Befragung unter allen Aktiven und Coaches durchführen. Wir wollen uns weiter verbessern", sagt Stoss.