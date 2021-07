Österreichs Dressurreiter haben am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Tokio den Aufstieg im Einzelbewerb verpasst.

Christian Schumach kam als Dritter im Grand Prix mit Te Quiero in Gruppe D auf 70,900 Prozentpunkte, Florian Bacher mit Fidertraum in Gruppe F als Sechster auf 69,813. Das Antreten im Teambewerb war nicht mehr möglich gewesen, weil am Vortag Victoria Max-Theurer wegen eines eitrigen Backenzahns ihres Pferdes Abegglen zurückziehen hatte müssen.

Die besten zwei Athleten oder Athletinnen jeder Gruppe sowie insgesamt sechs weitere mit dem nächstbesten Score kamen im Einzelbewerb weiter.