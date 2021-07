Simone Biles wird an den Gerätefinali am Stufenbarren und Sprung nicht um die Medaillen kämpfen. Wie der US-amerikanische Turnverband am Samstag in einer Mitteilung auf Twitter bekanntgab, lässt die 24-jährige Star-Turnerin die Wettkämpfe am Sonntag aus.

After further consultation with medical staff, Simone Biles has decided to withdraw from the event finals for vault and the uneven bars. She will continue to be evaluated daily to determine whether to compete in the finals for floor exercise and balance beam. pic.twitter.com/kWqgZJK4LJ