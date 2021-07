US-Spielerinnen feiern ersten Sieg

Die Fußball-Weltmeisterinnen aus den USA haben bei den Olympischen Spielen in Japan ihren ersten Sieg gelandet.

Drei Tage nach dem Fehlstart mit dem 0:3 gegen Schweden gewann das Team von Starspielerin Megan Rapinoe am Samstag in Saitama das zweite Gruppenspiel mit 6:1 gegen Außenseiter Neuseeland. Der WM-Dritte Schweden setzte sich mit 4:2 gegen Australien durch und führt die Gruppe G an.

Im Topspiel der Gruppe F trennten sich die beiden Favoritinnen Niederlande und Brasilien mit 3:3. Unter anderem glich die sechsfache Weltfußballerin Marta zum zwischenzeitlichen 2:2 per Strafstoß aus. Ebenfalls erfolgreich war die Sambierin Barbra Banda, die bereits im ersten Spiel gegen die Niederlande drei Treffer erzielt hatte, und nun wiederholt dreifach traf. Beim 4:4 zwischen Sambia und China erzielte die Kapitänin damit ihr sechstes Tor beim olympischen Turnier.

Als erstes Team in der K.o.-Runde steht Großbritannien. Gegen die favorisierten Japanerinnen gelang ihnen mit 1:0 der zweite Sieg des Turniers. Die Gastgeberinnen stehen nach zwei Spielen mit einem Punkt auf Rang drei der Gruppe E. Zusätzlich zu den Gruppen-Ersten und -Zweiten steigen die zwei besten Gruppen-Dritten auf.