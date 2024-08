Wird dieser Olympia-Star der neue Bachelor?

Normalerweise verteilt der Bachelor die roten Rosen. Doch nach der historischen Silbermedaille im Zehnkampf bei den Olympischen Spielen rückte nun ein ganz anderer in den Fokus.

Am vergangenen Samstag erfüllte sich für den deutschen Zehnkämpfer Leo Neugebauer (24) zwar nicht der Traum vom Olympiagold, doch dafür schrieb der junge Athlet Sportgeschichte. Mit seiner herausragenden Leistung holte er die erste silberne Medaille eines deutschen Zehnkämpfers seit 28 Jahren – ein Erfolg, der ihn endgültig in die Riege der großen Sportstars katapultiert.

Nach Olympia ist vor RTL?

Doch Neugebauer sorgte nicht nur sportlich für Schlagzeilen. Der durchtrainierte Frauenschwarm, der mittlerweile in den USA lebt, ließ in Paris auch abseits der Wettkampfstätten einige Herzen höherschlagen. Vor allem in der deutschen Fangemeinde scheint der Ausnahmeathlet einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Kein Wunder, bei diesem Sixpack!

Als im Deutschland-Haus für alle Medaillen-Athleten rote Rosen verteilt wurden, sorgte plötzlich ein Hammer-Gerücht für reichlich Gesprächsstoff: Ist Silber-Leo der neue Bachelor?

»Bin eher Typ für Wetten dass...?«

"Haben echt die Mädels geglaubt, ich verteile Rosen? Irre. Ich kenne die Sendung, die gibt es auch in den Staaten. Aber ich bin Sportler. Nein, das ist nichts für mich. Ich bin eher der Typ für Wetten dass...? Aber die Sendung gibt es ja leider nicht mehr", winkte der Neugebauer charmant ab.

Schade! Denn wetten, dass der Model-Athlet als Rosenkavalier großen Erfolg hätte?