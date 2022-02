Teambewerb: Erstmals seit 1998 ohne Medaille

Die Medaillenserie unserer Kombinierer ist gerissen. Erstmals seit 1998 gibt es kein Edelmetall im Teambewerb.

Österreichs Nordische Kombinierer sind im Olympia-Teambewerb leer ausgegangen. Franz-Josef Rehrl, Johannes Lamparter, Lukas Greiderer und Martin Fritz wurden am Donnerstag in Zhangjiakou nach dem Großschanzen-Springen und dem Langlauf über 4 x 5 km hinter Norwegen, Deutschland und Japan nur Vierte.

Bei den jüngsten beiden Winterspielen hatte man Bronze geholt, 2006 und 2010 war Gold im Nationenwettkampf an Österreich gegangen. Mit "Blech" ist zudem eine Mega-Medaillenserie im Teambewerb gerissen. Seit Olympia 1998 in Nagano gab es jedes Mal eine Medaille zu bejubeln.

Alle Stimmen nach dem Bewerb:

Johannes Lamparter: "Natürlich sind wir alle enttäuscht. Das Material hat schon mal besser geflutscht, das muss ich auch sagen. Es ist bitter. Ich weiß nicht, ob ein steilerer Anstieg was geändert hätte. Luki und ich haben immer wieder probiert, wegzukommen. Aber die anderen drei Nationen sind auch stark. Ich würde nicht sagen, dass es ein Aufstellungs-Poker war. Ich denke, wir haben alles richtig gemacht. Maximal hätte man Luki und Fritz noch tauschen können. Ich als Schlussläufer hätte nichts gebracht. Ich habe auf der Zielgeraden schon so oft den Kürzeren gezogen. Manchmal hat man Glück, manchmal Pech, so ist der Sport."

Franz-Josef Rehrl: "Schade, natürlich hätten wir uns mehr erhofft. Aber der Japaner am Schluss war extrem schnell, er hat dem schnellsten Sprinter (Vinzenz Geiger, Anm.) Paroli bieten können, das muss man neidlos anerkennen und gratulieren."

Martin Fritz: "Es war ganz schwierig. Ich habe auf der ersten Runde versucht, das Rennen schnell zu machen, aber der Japaner war nicht abzuschütteln. Nach meiner Attacke im zweiten Anstieg war er noch immer da, das war zum Verzweifeln. Wir haben gehofft, dass die Japaner am Schluss gar nicht mehr dabei sind. Jetzt ist die Enttäuschung riesengroß. Vorher malt man sich das immer so schön aus. Es hat einfach nicht sein sollen."

Mario Stecher (Sportlicher Leiter Nord. Kombination): "Wir sind mit dem Gedanken gestartet, dass wir um Gold mitlaufen können. Leider ist es von Anfang an nicht gelungen, die anderen abreißen zu lassen. Martin Fritz war erstmals in so einer Situation und hat wahrscheinlich riesengroßen Druck verspürt. Da werden im Langlaufen die Füße schwer wie Blei, ich denke, so wird es passiert sein. Man muss etwas draufhaben und zum richtigen Zeitpunkt haben wir heute nicht wirklich etwas draufgehabt. Man hat sich schon was gedacht bei der Aufstellung, aber oft laufen die Dinge anders. Martin Fritz ist im Prinzip ein sehr guter Läufer. Heute war es nicht so, aber man darf ihm keine Vorwürfe machen. Er wird daraus lernen und das Team wird daran wachsen."

Christoph Eugen (ÖSV-Cheftrainer): "Die Aufstellung war kein großer Poker. Jetzt ist es schwer, etwas zu sagen, die Enttäuschung ist natürlich groß, der vierte Platz ist sehr untröstlich. Ich hätte mir schon mehr ausgerechnet. Im Nachhinein kann man immer diskutieren. Ich glaube, die Aufstellung hat gepasst, aber die Leistungen waren nicht entsprechend."