Winterspiele
Olympia:
Katrin Beierl
Im Training

Olympia-Schock: Medaillen-Hoffnung bricht sich den Fuß

29.01.26, 12:51
Bobpilotin Katrin Beierl muss um die Olympiateilnahme bangen. 

Sie zog sich im Training einen Bruch des Mittelfußknochens zu und wurde am Mittwoch in Radstadt operiert. "Im ersten Moment war es ein Schock, aber jetzt zählt nur noch der Blick nach vorne. Ich werde alles geben, um rechtzeitig fit zu werden - mein Olympia-Traum lebt definitiv weiter", wird die Niederösterreicherin in einer Aussendung zitiert. Die Medaillenentscheidungen beginnen für sie am 15. Februar im Monobob.

Katrin Beierl
© GEPA

Zeit drängt

"Der Zeitpunkt ist so knapp vor den Olympischen Winterspielen natürlich ungünstig, aber die Operation ist sehr gut verlaufen. Die Basis des fünften Mittelfußknochens wurde minimalinvasiv verschraubt, dadurch kann der Fuß schmerzabhängig bereits wieder belastet werden", erklärte Lukas Fraißler, der die Operation in der Sportklinik Aufmesser in Radstadt vornahm.

Die 32-Jährige trägt einen Verbandschuh mit steifer Sohle. "Durch die OP wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass ein Start in Cortina möglich ist. Schmerz und Schwellung sind die limitierenden Faktoren, aber wir sind dabei, das bis zum ersten Training bestmöglich hinzubekommen", erklärte Bernhard Unterkofler, der Chief Medical Officer des Olympic Team Austria. Das erste Training ist für 4. Februar angesetzt.

