Platz 1: Österreich führt die Blech-Wertung an

Österreichs Sportfans dürfen sich über eine sehr erfolgreiche erste Woche bei den Olympischen Spielen freuen.

Bis Freitag hat das ÖOC-Team bereits 14 Medaillen geholt, darunter vier in Gold. An zusätzlichem Edelmetall waren die rot-weiß-roten Sportler oft knapp dran, in der undankbaren "Blechwertung" ist Österreich sogar in Führung. Sechsmal blieb den heimischen Sportlern bisher nur Rang vier.

Die Alpin-Frauen Katharina Truppe (Riesentorlauf) und Tamara Tippler (Super-G) verfehlten eine Medaille ebenso knapp wie Rodlerin Madeleine Egle im Einsitzer, der Nordische Kombinierer Johannes Lamparter im Bewerb von der Normalschanze, Snowboard-Crosser Julian Lüftner und zuletzt am Freitagvormittag Biathletin Lisa Hauser im 7,5 km-Sprint.

Je viermal haben bisher Sportlerinnen und Sportler aus Kanada, Norwegen, Russland, den USA und Japan Platz vier belegt.