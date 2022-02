Emotionale Liensi: "Mein Opa ist mit mir gefahren"

SILBER für Katharina Liensberger im Olympia-Slalom! Im Ziel war unser Technik-Ass sichtlich emotional.

Skirennläuferin Katharina Liensberger hat die achte Medaille für Österreich bei den Olympischen Winterspielen in China erobert. Die Vorarlbergerin musste am Mittwoch im Slalom in Yanqing nur der Slowakin Petra Vlhova den Vortritt lassen und gewann Silber. Bronze ging an die Schweizerin Wendy Holdener. Mit Mikaela Shiffrin war eine Gold-Favoriten bereits nach wenigen Fahrsekunden des ersten Durchgangs ausgeschieden.

"Im Herzen mitgefahren"

"Es ist unglaublich, also wirklich, dass ich das so zeigen habe könne, da es nicht so leicht war in dieser Saison. Das so abzuliefern und bis zum Schluss durchzuziehen, ich bin superhappy und einfach dankbar. Alle, die mich unterstützt haben, die immer hinter mir stehen, das ganze Team, meine Familie. Mein Opa, den ich verloren habe, diese Saison ist er sicher tief im Herzen mitgefahren. Ich will mich einfach bedanken, bei allen, die mir immer die Daumen drücken. Es ist einfach super erleichternd und großartig, dass das so aufgegangen ist.

Es war sehr schwierig, weil ich auch gewusst habe, welche Voraussetzungen ich gehabt habe. Es war hart für mich nach dem letzten Jahr. Ich war mir nicht sicher in der Saison, wie viel kann ich wirklich schaffen, wie sehr kann ich mich am Limit bewegen. Ich bin auch dankbar, dass mein Servicemann so eine super Abstimmung gefunden hat, es ist aufgegangen."