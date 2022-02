"Danke Mama,.." Karl rührt mit Tränen-Interview

Große Emotionen nach Olympia-GOLD! Benjamin Karl erfüllte sich sein ganz persönliches Lebensprojekt.

Die Winterspiele in Peking entwickeln sich allmählich zum "rot-weiß-roten" Olympia-Märchen! Nachdem Skirennläufer Matthias Mayer zuvor zu historischem Gold raste, ging auch für Snowboarder Benjamin Karl der große Olympia-Traum in Erfüllung. Der 36-Jährige fuhr am Dienstag im Secret Garden in Zhangjiakou zunächst ins Finale des Parallel-Bewerbs. Gegen den Slowenen Tim Mastnak gelang ihm dann der goldene Medaillen-Coup.

Von seinem überraschendem Triumph überwältigt, zeigte sich unser Gold-Held von seiner emotionalen Seite. Besondere Danksagungen entlockten dem Snowboard-Ass die ein oder andere Träne - ein rührender Moment: "Danke Mama, danke meiner Familie und meinen Partnern. Es ist ein Lebensprojekt - einen Tag in vier Jahren dafür zur Chance zu haben - geil! Ich freue mich - bin nicht so, der jeden Tag weint. Aber es ist schön, wenn man mal weinen kann. Es war ein Lebensprojekt, der Olympiasieg - den hab ich mir auf einen Zettel geschrieben. Zweiter und Dritter bei Olympia ist auch schön - aber Olympiasieg - geil!", sprach Karl im ORF-Interview.

Auch seiner Kollegin Daniela Ulbing gelang bei den Damen die große Sensation. Die Kärntnerin zog wie auch Karl ins große Finale ein, musste sich dann aber der tschechischen Favoritin Ester Ledecka beugen. Die 23-jährige Kärntnerin holte also Silber. Österreich hält damit nach Super-G-Gold durch Matthias Mayer bereits bei sieben Medaillen.