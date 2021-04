Schock für unser Golf-Ass Sepp Straka, der Austro-Amerikaner muss sein Antreten beim nächsten Turnier nach einem positiven Corona-Test absagen.

Golfprofi Sepp Straka kann aufgrund eines positiven Coronatests nicht am dieswöchigen PGA-Turnier in Palm Harbor in Florida teilnehmen. Das gab die PGA am Dienstag bekannt. Der 27-jährige Austro-Amerikaner ist der dritte Tour-Spieler, der seit Wochenbeginn einen Covid-Befund erhielt und sich in Quarantäne begeben musste.