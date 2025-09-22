Frühes Aus: Pilz scheitert in WM-Qualifikation

Jessica Pilz ist bei der Kletter-WM in Seoul bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Die ehemalige Weltmeisterin belegte Rang 28, während Titelverteidiger Jakob Schubert als Achter das Halbfinale erreichte. Flora Oblasser und Mattea Pötzi schafften unter die Top 24.

Jessica Pilz ist bei der Kletter-Weltmeisterschaft in Seoul eine Enttäuschung erlebt. Die ehemalige Weltmeisterin von 2018 schied bereits in der Qualifikation als 28. aus und verpasste damit das Halbfinale. "Ich habe schon gehofft, ins Semifinale zu klettern", sagte die enttäuschte Pilz.

Schubert trotz Verletzung weiter

Titelverteidiger Jakob Schubert kämpfte sich trotz einer hartnäckigen Fingerverletzung als Achter ins Halbfinale. "Es ist ganz gut gegangen. Ich bin im Semifinale, was natürlich das Wichtigste ist", sagte der sechsfache Weltmeister, der aber Verbesserungsbedarf ortet.

Österreichische Erfolge

Im Frauenbewerb erreichten Flora Oblasser (16.) und Mattea Pötzi (18.) das Halbfinale. Die besten Qualifikationsleistungen zeigten Alberto Ginés López (Spanien) und Janja Garnbret (Slowenien). Die Medaillenentscheidungen finden am Freitag statt.