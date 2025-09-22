Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Frühes Aus: Pilz scheitert in WM-Qualifikation
© Getty

Klettern:

Frühes Aus: Pilz scheitert in WM-Qualifikation

22.09.25, 11:48 | Aktualisiert: 22.09.25, 14:30
Teilen

Jessica Pilz ist bei der Kletter-WM in Seoul bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Die ehemalige Weltmeisterin belegte Rang 28, während Titelverteidiger Jakob Schubert als Achter das Halbfinale erreichte. Flora Oblasser und Mattea Pötzi schafften unter die Top 24.

Jessica Pilz ist bei der Kletter-Weltmeisterschaft in Seoul eine Enttäuschung erlebt. Die ehemalige Weltmeisterin von 2018 schied bereits in der Qualifikation als 28. aus und verpasste damit das Halbfinale. "Ich habe schon gehofft, ins Semifinale zu klettern", sagte die enttäuschte Pilz.

Schubert trotz Verletzung weiter

Titelverteidiger Jakob Schubert kämpfte sich trotz einer hartnäckigen Fingerverletzung als Achter ins Halbfinale. "Es ist ganz gut gegangen. Ich bin im Semifinale, was natürlich das Wichtigste ist", sagte der sechsfache Weltmeister, der aber Verbesserungsbedarf ortet.

Österreichische Erfolge

Im Frauenbewerb erreichten Flora Oblasser (16.) und Mattea Pötzi (18.) das Halbfinale. Die besten Qualifikationsleistungen zeigten Alberto Ginés López (Spanien) und Janja Garnbret (Slowenien). Die Medaillenentscheidungen finden am Freitag statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden